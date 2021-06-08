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08.06.2021 (18:35)

Подразделения спецназа России и Узбекистана прибыли в Красноярский край для участия в совместном учении

Участники совместного учения подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан прибыли в Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае.

Военнослужащие ознакомились с этапами проведения мероприятия боевой подготовки, уточнили порядок совместных действий и развернули штаб руководства. Все участники учения получили российское горное снаряжение.

В ходе первого этапа учения группы выйдут в незнакомый район и проведут практические занятия по выживанию, организуют лагерь в горно-лесистой местности и отработают порядок действий личного состава на базе в случае обнаружения ее противником. В ходе второго этапа военнослужащие отработают ряд задач в тылу условного противника.

Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан пройдет с 8 по 11 июня. Участники мероприятия обменяются боевым опытом, знаниями и навыками в решении поставленных задач.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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