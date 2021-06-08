08.06.2021 (18:22)

Понтонные подразделения ЗВО преодолели свыше 2,5 тыс. км по рекам России и совершили остановку в Самаре

Понтонные подразделения Западного военного округа (ЗВО) в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершают переход по внутренним водным путям от места постоянной дислокации в Муроме Владимирской области до Волгограда и, преодолев свыше 2,5 тыс. км, совершили остановку в Самаре.

На набережной Волги прошел торжественный митинг, в котором приняли участие военнослужащие инженерных войск, самарские юнармейцы, кадеты и ветераны военной службы.

Следующим городом где совершит остановку уникальный паром станет Сызрань.

В состав речной экспедиции в понтонном подразделении включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

На протяжении всего перехода личный состав подразделений осуществляет остановки по пути следования в областных городах, где военнослужащие принимают участие в патриотических мероприятиях и проводят экскурсии на демонстрационных паромах.

К 22 июня понтонные подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего совместно с понтонными подразделениями, прибывшими из Центрального и Южного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

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