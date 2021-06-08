08.06.2021 (18:17)

Корабли на воздушной подушке Балтийского флота в ходе учения провели артиллерийские стрельбы

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» в ходе планового учения выполнили артиллерийские стрельбы из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630 по надводным и воздушным целям в морских полигонах Балтийского флота.

Кроме того, были проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.

Артиллерийские стрельбы выполнялись в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2, которая предусматривает действия корабля по предназначению в море.

«Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота.

Справочно:

«Евгений Кочешков» и «Мордовия» — МДКВП проекта 12322 «Зубр» предназначены для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск.

Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки корабли данного проекта могут передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.

Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

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