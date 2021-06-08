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08.06.2021 (18:09)

Ракетный корабль Балтийского флота «Одинцово» уничтожил условные береговые и морские цели крылатыми ракетами «Калибр»

В морских полигонах Балтийского флота малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также береговые цели. Ракетная стрельба выполнялась с применением ракетного комплекса «Калибр-НК».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.

В ходе маневров кораблем также были выполнено отражение воздушного налета с помощью ствольной артиллерии и отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Справочно:

МРК «Одинцово» — первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» — морским вариантом ЗРПК «Панцирь-С».

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Он оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитными ракетными комплексами.

В настоящее время в состав Балтийского флота входят два корабля проекта 22800 — МРК «Мытищи» и МРК «Советск».

Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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