08.06.2021 (18:02)

Военные инженеры ЦВО почти в 1,5 раза сократили время оборудования переходов через труднопроходимые участки местности

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) почти в 1,5 раза сократили время оборудования переходов через болотистые и другие труднопроходимые участки местности. Об этом сообщил начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.

«По опыту современных вооруженных конфликтов впервые внедрили в боевую подготовку новые способы действий временных формирований — отрядов обеспечения мобильности. Благодаря применению механизированных комплектов оперативного развертывания временных дорог КРВД отряды обеспечения мобильности инженерной бригады ЦВО сократили время оборудования переходов на труднопроходимых участках в 1,4 раза — с 1 часа 30 минут до 1 часа 10 минут. Высокие тактико-технические характеристики комплекта КРВД были подтверждены в ходе специального учения в Республике Башкортостан», — заявил генерал-майор Дмитрий Коруц.

В летнем периоде обучения, стартовавшем 1 июня, апробация применения отрядов обеспечения мобильности с использованием современных образцов инженерного вооружения продолжится, в том числе в ходе учений различного уровня.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в ходе летнего периода обучения в войсках округа пройдет более 100 учений тактического уровня, 28 из них будут иметь характер двусторонних.

Справочно:

Комплект КРВД выполнен на базовом шасси КамАЗ-63501 и предназначен для обеспечения повышения несущей способности труднопроходимых, заболоченных участков местности с целью пропуска по ним колесной и гусеничной техники, а также для оборудования подходов к мостам и переправам.

Спецтехника обеспечивает пропуск колесных машин с нагрузкой на ось 12 тонн и гусеничных машин массой до 60 тонн. Длина перекрытия труднопроходимого участка местности одной машиной составляет 50 метров.

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