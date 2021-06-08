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08.06.2021 (17:47)

Министр обороны РФ в ходе рабочей поездки в войска ЮВО посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии.

Глава военного ведомства осмотрел подготовку морского спецназа в барокамерах и глубоководном бассейне. В воде военнослужащие отрабатывают погружения, приёмы рукопашного и ножевого боя, обследование корабля на наличие взрывоопасных предметов, а также стрельбу под водой.

Министр обороны обратил внимание специалистов центра на то, что при подготовке необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего, в том числе в динамике.

«У каждого индивидуальные характеристики, своё здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа», — поручил Сергей Шойгу специалистам центра.

Он также дал указание расширить спортивные залы для военнослужащих.

Справочно:

137-й отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии был сформирован в 2002 году в Дагестане. На данный момент он полностью укомплектован военнослужащими по контракту.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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