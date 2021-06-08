08.06.2021 (17:33)

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков поздравил Оренбургское президентское кадетское училище с юбилеем

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков посетил Оренбургское президентское кадетское училище (ПКУ), где поздравил его с 10-летним юбилеем и передал поздравления Президента России и Министра обороны.

Оренбургское ПКУ стало первым президентским кадетским училищем в России, учебное заведение было открыто на базе бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища имени Орджоникидзе.

Выступая в училище замглавы военного ведомства отметил, что перед Оренбургским ПКУ стояли амбициозные задачи: организовать подготовку высокообразованных, всесторонне развитых молодых людей — патриотов Отечества, а также стать площадкой инновационного развития всей системы довузовского образования Минобороны России.

«Десятилетний опыт работы показал, что вы с этой задачей успешно справляетесь. На базе «оренбургской кадетки» апробируются передовые образовательные технологии, реализуются новые проекты. Сотрудников училища отличают высокий профессионализм, отзывчивость, внимательное отношение к кадетам, понимание педагогической деятельности как особой социально значимой миссии», — сказал Николай Панков.

Он также отметил, что именно в Оренбургском ПКУ зародились идеи проведения среди суворовцев, нахимовцев, кадет и воспитанниц новых развивающих мероприятий. По словам замминистра обороны, речь, в частности, идёт о первом кинофестивале «Кадетский взгляд», первом чемпионате по шахматам, первых робототехнических классах.

Заместитель главы военного ведомства вручил ректору училища Татьяне Машковской поздравление Президента России Владимира Путина и поздравление и грамоту Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Затем начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин объявил указы главы государства о награждении и поощрении сотрудников училища.

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