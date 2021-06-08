08.06.2021 (17:03)

Военные инженеры ЦВО на учении в Сибири организовали фортификационные сооружения на маршруте наступления условного противника

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области организовали фортификационные сооружения на маршруте наступления условного противника.

В рамках учения военнослужащие отработали задачи по фортификационному оборудованию района развертывания командного наблюдательного пункта, а также капониров для военной техники с использованием сосредоточенных одиночных зарядов. Военные инженеры произвели расчет необходимой массы зарядов, после чего выполнили рыхление грунта взрывным способом. Для оборудования фортификационных позиций было израсходовано около 500 кг взрывчатых веществ.

К учению привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано около 15 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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