08.06.2021 (16:52)

Министр обороны России проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил завод «Дагдизель», где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

В рамках ГОЗ главными направлениями в деятельности завода является разработка и изготовление морского подводного оружия для ВМФ, промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции морского и сухопутного назначения.

Генеральный директор предприятия Владимир Дудчак доложил главе военного ведомства о перспективных планах по реорганизации производственных мощностей завода. Он также провел экскурсию по цехам, во время которой рассказал о выпускаемой продукции, а также о ближайших планах развития предприятия. Министру обороны продемонстрировали процесс изготовления продукции, выпускаемой предприятием для Вооруженных Сил Российской Федерации, а также готовые изделия.

Владимир Дудчак отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения ГОЗ, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении госзаказов.

Кроме того, в ходе посещения завода глава военного ведомства порекомендовал «Дагдизелю» брать на работу жён военнослужащих.

«Мы серьезные финансовые средства вкладываем в работу вашего предприятия — более 3 млрд рублей. Поэтому просим вас и руководство республики обратить внимание на вопрос трудоустройства жен наших военнослужащих», — сказал Сергей Шойгу.

Справочно:

Завод «Дагдизель» — оно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», в 2015 году предприятие вошло в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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