08.06.2021 (16:21)

Минобороны России построит в Дагестане 16 школ, 57 детских садов и яслей

Министерство обороны Российской Федерации построит в Дагестане 16 школ почти на 9 тыс. мест, 57 детских садов и яслей более чем на 9 тыс. мест. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов.

По его словам, в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования» в Республике Дагестан предусмотрено строительство 73 объектов социального значения, в том числе 16 школ на 8716 учебных мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей 7150 мест.

Тимур Иванов добавил, что на сегодняшний день уже заключен 71 контракт, ещё по двух объектам строительства контракты будут заключены в третьем кварте 2021 года.

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Вместе с врио главы республики Сергеем Меликовым он осмотрел строящиеся объекты флотилии и социальной инфраструктуры.

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