Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.06.2021 (16:21)

Минобороны России построит в Дагестане 16 школ, 57 детских садов и яслей

Министерство обороны Российской Федерации построит в Дагестане 16 школ почти на 9 тыс. мест, 57 детских садов и яслей более чем на 9 тыс. мест. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов.

По его словам, в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования» в Республике Дагестан предусмотрено строительство 73 объектов социального значения, в том числе 16 школ на 8716 учебных мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей 7150 мест.

Тимур Иванов добавил, что на сегодняшний день уже заключен 71 контракт, ещё по двух объектам строительства контракты будут заключены в третьем кварте 2021 года.

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Вместе с врио главы республики Сергеем Меликовым он осмотрел строящиеся объекты флотилии и социальной инфраструктуры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Свыше 50 кораблей смогут базироваться в Каспийске после завершения строительства
БДК «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» Черноморского флота проводят учение по высадке морского десанта
Водолазы Черноморского флота провели учебные погружения на глубину 40 метров
Со связистами Каспийской флотилии проведено учение по развертыванию современных комплексов связи в прибрежной зоне

Метки:
Министр обороны , Южный военный округ , Социальная защита
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false