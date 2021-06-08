08.06.2021 (16:37)

Новая школа на 1,2 тыс. мест для детей военнослужащих откроется в Каспийске 1 сентября 2022 года

Новая школа на 1,2 тыс. мест, где будут учиться дети военнослужащих, откроется в Каспийске 1 сентября следующего года. Об этом Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу доложил начальник отдела строительства объектов Военно-Морского Флота Управления по строительству специальных объектов Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России» Александр Овчаренко.

В ходе рабочей поездки на Каспийскую флотилию глава военного ведомства особое внимание уделил развитию социальной инфраструктуры. Министр обороны осмотрел с вертолета строящиеся объекты флотилии. Сергею Шойгу доложили, что в ближайшем будущем будут построены второй детский сад и школа.

«В этом году был заселен жилой комплекс для военнослужащих на 528 квартир. В настоящее время на территории функционирует детский сад, готовятся к открытию магазины и отделение банка. Школа на 1200 мест планируется к открытию 1 сентября 2022 года», — сказал Александр Овчаренко.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице