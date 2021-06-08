08.06.2021 (17:00)

В общевойсковом объединении ЦВО в Сибири начались сборы с сержантским составом

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, начались командирские сборы с сержантским составом.

В течение недели с командирами отделений, экипажей, расчетов будут проходить занятия по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, обучению и воспитанию подчиненных. Особое внимание будет уделено вопросам организации занятий по боевой подготовке. На завершающем этапе сержанты выполнят зачетные упражнения стрельб из боевых машин пехоты, танков и стрелкового оружия, вождение автомобильной и боевой техники. Занятия проходят как в дневное, так и в ночное время.

В ходе сборов младшие командиры получат индивидуальные оценки по предметам подготовки, а также пройдут психологическое тестирование.

В сборовых мероприятиях принимают участие около 1,5 тыс. младших специалистов.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице