08.06.2021 (16:01)

Свыше 50 кораблей смогут базироваться в Каспийске после завершения строительства

Свыше 50 боевых кораблей и судов обеспечения смогут базироваться в пункте базирования «Каспий» после завершения строительства. Об этом Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу доложил начальник отдела строительства объектов Военно-Морского Флота Управления по строительству специальных объектов Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России» Александр Овчаренко.

В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа глава военного ведомства проинспектировал пункт базирования надводных кораблей в Каспийске.

«Ёмкость пункта базирования предусматривает обеспечение 54 кораблей и судов», — доложил Александр Овчаренко.

По его словам, до конца года пункт базирования будет иметь причальных фронт протяжённостью более 1200 метров, а в конце следующего года она увеличится до 2680 метров.

Александр Овчаренко также рассказал, что достроены северный и южный молы, которые образовали защищённую акваторию.

Решение о совершенствовании инфраструктуры флотилии было принято в августе 2017 года на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Основными пунктами базирования Каспийской флотилии становятся расположенные в Дагестане города Каспийск и Махачкала.

До 2019 года значительная часть подразделений флотилии была расположена в Астрахани — менее выгодной со стратегической точки зрения географической локации. Из-за замерзающего зимой волжского фарватера и малых глубин выход кораблей в море из Астраханской базы был затруднён. Сейчас корабли флотилии находятся в новых пунктах базирования.

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