08.06.2021 (14:14)

В Ставрополе военнослужащим десантно-штурмового полка ВДВ вручили комплект новейшей боевой техники БМД-4М и БТР-МДМ

В соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк Новороссийского гвардейского десантно-штумового горного соединения ВДВ поступил батальонных комплект военной техники.

Батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М и БТР МДМ «Ракушка» — десятый по счету, который поступил на вооружение ВДВ за последние несколько лет. Новая техника будет передана военнослужащим десантно-штурмового батальона, дислоцированного в городе Ставрополь.

Сегодня на территории военного городка состоялась церемония вручения техники — 39 единиц были получены экипажами. Гвардейцам вручили формуляры от боевых машин 31 БМД-4М и 8 БТР МДМ.

Экипажи боевых машин в течение двух месяцев проходили курс переподготовки для работы с техникой на базе учебного центра (подготовки младших специалистов) ВДВ в городе Омске, где получили соответствующую классную квалификацию.

«Сегодня для военнослужащих действительно знаменательное событие. Решением командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова комплект новейших боевых машин будет передан военнослужащим десантно-штурмового батальона в городе Ставрополь. Для гвардейцев-десантников на юге России это уже второй комплект новейших боевых машин. В конце 2020 года первый комплект техники был поставлен в гвардейский десантно-штурмовой полк, дислоцированный в Новороссийске. До конца текущего года по программе перевооружения Воздушно-десантных войск спланирована поставка еще трех комплектов боевых машин», — отметил в своем обращении к военнослужащим заместитель командующего ВДВ по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин.

В торжественном мероприятии на территории гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка приняли участие представители командования ВДВ, Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, представители Ставропольской областной администрации, ветераны части и Воздушно-десантных войск, школьники и юнармейцы.



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