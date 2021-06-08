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08.06.2021 (17:16)

Связисты танковой армии ЗВО отработали управление войсками с применением новейшей техники

Связисты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Московской и Нижегородской областях на учении отработали управление войсками с применением новейшей техники связи.

Для создания устойчивой аудио- и видеосвязи в нескольких районах были развёрнуты более 50 единиц техники, в том числе новые комплексы такие, как Р419Л1 и АПЕ-5К. Специалисты успешно организовали не только защищённые линии связи, но и смогли обеспечить прямой видеоэфир с передовых позиций войск для руководства учения.

Также военнослужащие при выполнении специальных задач применяли радиостанции средней мощности, станции космической, спутниковой связи и цифровые радиорелейные станции.

Всего для выполнения задачи было привлечено порядка 500 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Войска связи
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