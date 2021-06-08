08.06.2021 (15:00)

Около 7,2 тыс. военнослужащих и жителей Благовещенска осмотрели экспозиции тематического поезда акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Около 7,2 тыс. военнослужащих Благовещенского гарнизона и жителей административного центра Амурской области смогли посетить тематические экспозиции агитационно-пропагандистского поезда акции Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

На торжественном митинге с приветственными словами в честь прибытия поезда выступили начальник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) генерал-майор Александр Игнатенко, руководитель акции полковник Игорь Сокол, а также представители администрации Амурской области.

В течение четырех часов курсанты ДВОКУ, юнармейцы, кадеты Амурского кадетского корпуса, воспитанники военно-патриотических клубов Амурской области и жители Благовещенска осмотрели экспозиции поезда, которые рассказывают об истории и современности, успехах и достижениях нашей страны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

На перроне железнодорожного вокзала Благовещенска одетые в одежду военного периода члены молодежного военно-патриотического клуба «Медведи», организовали экспозицию стрелкового вооружения Рабоче-крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны. Были представлены винтовка Мосина, пистолеты-пулеметы ППШ, противотанковое ружье ПТРД, станковый пулемет «Максим» и ручной пулемет Дегтярева образца 1927 года. Все представленное оружие было найдено в результате раскопок на местах боев в Ленинградской и Орловской областях.

Посетителям акции была представлена выставка «Дорога памяти». Каждый желающий смог найти информацию о своих родственниках, защищавших нашу Родину в 1941–1945 годах.

В вагоне под названием «Победа над невидимым врагом» зрителям была показана героическая борьба военных медиков с коронавирусной инфекцией.

Для всех посетителей организованы лекции, выставки новейших образцов стрелкового вооружения и военной техники, а также праздничный концерт.

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