08.06.2021 (15:38)

В Ивановской области военнослужащие ракетной бригады танковой армии ЗВО и члены их семей завершают вакцинацию от COVID-19

Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей ракетной бригады танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ивановской области, завершают вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Порядка 500 человек были привиты первым и вторым компонентами. Препарат был поставлен военными медицинскими работниками, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных COVID-19, военнослужащим, несущим боевое дежурство, а также гражданскому персоналу и членам их семей.

Вакцинация проводилась добровольно. К ней допускались только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения дозы не имеют симптомов простудных заболеваний. Перед вакцинированием с военнослужащими проводилась беседа с доведением до них информации о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека, информирование о возможных побочных явлениях. Каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение процедуры.

Справочно:

В ракетной бригаде гвардейской танковой армии ЗВО, на вооружении которой находятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», свыше 1,2 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей уже сейчас вакцинированы первым компонентом препарата, а порядка 500 человек уже завершили вакцинацию первым и вторым компонентами.

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