08.06.2021 (15:07)

Военнослужащие управления общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке в Воронежской области

В Воронежской области военнослужащие гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче контрольной проверки состояния физической подготовки.

В целях проверки основных физических качеств солдаты и офицеры управления объединения, включая женщин, в зависимости от возрастных групп сдадут на оценку спортивные нормативы на быстроту, выносливость и силу, в том числе подтягивание и подъем силой на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 60 и 100 метров, челночный бег и кросс на 1 и 3 тыс. метров.

Кроме того, проверкой предусмотрено выполнение военнослужащими упражнений по военно-прикладным видам спорта: комплекс рукопашного боя, метание гранат на дальность и совершение марш-броска на 5 км в военной форме с оружием.

Итоговую оценку в конце текущей недели военнослужащие управления общевойсковой армии ЗВО получат по сумме набранных баллов при выполнении упражнений в соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

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