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08.06.2021 (16:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к совершенствованию одиночной подготовки на пяти полигонах Центрального федерального округа

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к совершенствованию одиночной подготовки в новом летнем учебном периоде на пяти полигонах в Воронежской, Белгородской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

Подготовка военнослужащих танковых, мотострелковых, артиллерийских и инженерных подразделений, а также войск связи, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны проходит на современных объектах инфраструктуры. Занятия организованы на автодромах и танкодромах, огневая подготовка проходит с применением современных мультимедийных мишенных комплексов и тренажёров, а также организованы учебные места для выполнения различных нормативов по боевой подготовке и войсковые стрельбища для проведения контрольных стрельб.

В ходе совершенствования одиночной подготовки военнослужащие изучают тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, проходят курсы вождения боевых машин и сдают специальные нормативы по радиационной, химической и биологической защите, военной медицине, инженерной и физической подготовкам.

Всего в этапе совершенствования одиночной подготовки принимают участие свыше 8 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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