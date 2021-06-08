08.06.2021 (15:59)

БДК «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» Черноморского флота проводят учение по высадке морского десанта

С экипажами больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» проходит учение по высадке морского десанта на межвидовом полигоне Опук, расположенном на территории Республики Крым.

На начальном этапе мероприятия военнослужащие морской пехоты провели тренировку по выводу техники из парка, построению колонны и совершению марша в назначенный район.

Затем морские пехотинцы выполнили погрузку боевой техники и личного состава, уложившись в заданные нормативы. Всего элементы погрузки и выгрузки в твиндеки БДК отрабатывали экипажи порядка 20 единиц военной и специальной техники подразделений морской пехоты.

Мероприятие проводится на полигоне морской пехоты в Севастополе в бухте Казачья.

Корабли совершили переход морем из Севастополя к месту высадки и приступили к проведению десантирования подразделений морской пехоты контактным способом на необорудованное побережье на полигоне Опук.

Обеспечение погрузки и выгрузки техники в ходе проведения мероприятий выполняет спасательный буксир СБ-5 из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота.

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