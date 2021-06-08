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08.06.2021 (12:03)

Министр обороны Российской Федерации прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, где проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии.

В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.

Министр обороны также заслушает доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе.

Кроме того, Сергей Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на АО «Завод «Дагдизель».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Южный военный округ
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