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08.06.2021 (11:00)

Экипажи Су-34 ЦВО уничтожили железнодорожные узлы условного противника в ходе учения под Курганом

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, нанесли ракетно-бомбовые удары и уничтожили железнодорожные узлы условного противника в ходе учения под Курганом.

В рамках учения экипажи Су-34 нанесли последовательные удары неуправляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» и авиационными бомбами по наземным целям, действуя в составе ударных групп. Огневое поражение мишеней, имитирующих крупные узлы железнодорожных станций, летчики осуществили с малых и средних высот. При выполнении учебно-боевых задач экипажи выполнили пуски ракет с пикирования и сброс бомб с горизонтального полета.

В ходе первого в летнем учебном периоде летно-тактического учения на отработку ракетно-бомбовых ударов экипажи Су-34 совершили более 30 самолетовылетов и уничтожили свыше 50 наземных целей условного противника.

В летно-тактическом учении, которое завершится в конце недели, задействовано 11 истребителей-бомбардировщиков Су-34, около 25 единиц наземной техники и более 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , ВВС
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