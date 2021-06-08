08.06.2021 (14:01)

В Самаре музей инженерных войск на паромах посетили около 12 тыс. человек

В Самаре около 12 тыс. человек посетили музей инженерных войск на паромах, совершающий самый протяжённый в истории сплав по внутренним рекам России из Уфы в Волгоград.

Инженеры пришвартовывались на Речном вокзале города. Жители и гости Самары смогли увидеть музей, размещённый на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005, инженерные катера БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году. На демонстрационном пароме были представлены как раритетные экспозиции инженерного вооружения, так и современные образцы и техника, в том числе роботы «Кобра» и «Скарабей».

Речной переход приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По пути следования понтонеры 1 июня останавливались в Ульяновске, также запланирована остановка в Саратове. Незапланированные остановки по многочисленным просьбам жителей два раза были в Республике Татарстан: в Набережных Челнах и районном центре Актаныш.

К 22 июня подразделение прибудет Волгоградское водохранилище. Здесь в День памяти и скорби на реке Волге у историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» состоится акция памяти инженерных войск с участием паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

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