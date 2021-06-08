08.06.2021 (13:49)

Водолазы Черноморского флота провели учебные погружения на глубину 40 метров

Водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда Черноморского флота провели учебные водолазные спуски с отработкой типовых заданий на глубинах до 40 метров.

Водолазы проводили спуски парами в водолазном снаряжении СВУ-5, погружения выполнялись на специальном глубоководном водолазном полигоне в акватории Чёрного моря.

Под водой в целях оценки уровня подготовки водолазные специалисты выполняли действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке (ПЛ) на закрепленном на морском дне макете выгородки ПЛ.

Обеспечение водолазных работ осуществляли экипажи двух рейдовых водолазных катеров, оснащённых современными средствами видеоконтроля за действиями водолазов.

В мероприятии приняли участие более 30 специалистов аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

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