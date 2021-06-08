08.06.2021 (12:17)

С экипажем МАК «Астрахань» Каспийской флотилии проведено учение по тушению пожара и ликвидации пробоин

В пункте базирования корабельных соединений Каспийской флотилии с экипажем малого артиллерийского корабля (МАК) «Астрахань» прошло учение по борьбе за живучесть на современном учебно-тренировочном комплексе.

Аварийные партии отрабатывали порядок действий при возникновении пожара в различных корабельных отсеках, совершенствовали навыки и умения, а также чёткость и слаженность действий при ликвидации пробоин на корабле и откачке поступающей забортной воды.

Учебные мероприятия проводились в специально оборудованных помещениях тренировочного комплекса. В ходе интенсивной подготовки экипаж корабля выполнил нормативы по сбору аварийной команды в костюме пожарного, герметизации горящего отсека, устранению пробоин и откачиванию воды из отсека.

При отработке действий по тушению пожара, возникшего при взрыве пиропатронов, матросы учились быстро герметизировать горящий отсек, останавливать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания при помощи специальных средств пожаротушения.

В ходе тренировки по устранению пробоин матросам нужно было установить специальные пластыри и распорки на повреждения в отсеке, а также максимально быстро откачать поступившую воду.

Одним из элементов обучения являлось усложнение обстановки, когда возгорание и поступление забортной воды происходило одновременно в нескольких отсеках.

В рамках выполнения мероприятий боевой подготовки 100% личного состава корабельных соединений Каспийской флотилии регулярно совершенствуют навыки и умение по борьбе за живучесть на учебно-тренировочных комплексах. Возможности УТК позволяют одновременно подготовить до трех экипажей в течение месяца.

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