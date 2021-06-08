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08.06.2021 (12:25)

Участники акции «Сплав Памяти» прибыли в станицу Романовскую Ростовской области

Военные инженеры понтонно-переправочного подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО), совершающие переход по внутренним водным путям в рамках патриотической акции «Сплав Памяти», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, прибыли в станицу Романовскую близ Волгодонска.

На причале в порту станицы инженеры ЮВО представили выставку современных образцов военной техники и вооружения. Кроме того, местом для экскурсии стали два парома, один из которых оборудован для проживания военнослужащих в период сплава по водным путям Ростовской и Волгоградской областей, а на втором представлены образцы инженерного снаряжения, включая костюм сапера, миноискатели, макеты мин и др.

Художественные коллективы и артисты исполнили казачьи танцы и попурри песен военных лет, а ведущие рассказали о значимых исторических событиях Великой Отечественной войны, в которых отличились инженерные подразделения Красной армии.

Профессиональную выучку гостям акции продемонстрировали современные инженерно-штурмовые подразделения бригады ЮВО.

Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечил оркестр соединения.

В путь по рекам Ростовской и Волгоградской области военные инженеры ЮВО отправились 1 июня из города Каменск-Шахтинский, на данный момент они преодолели более 315 км. Далее понтонеры сделают остановки в Пятиморске и Волгограде.

Завершится «Сплав Памяти» в Волгоградском водохранилище, где инженерные подразделения трех военных округов – Западного, Центрального и Южного встретятся 22 июня и примут участие в военно-исторической реконструкции переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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