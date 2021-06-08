08.06.2021 (12:42)

Танкисты ЮВО уничтожают цели условного противника во взаимодействии с беспилотной авиацией

Экипажи танковых подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигонах Северного Кавказа приступили к выполнению упражнений боевых стрельб с учетом опыта ведения боя в современных вооруженных конфликтах.

Стрельбы проводятся во взаимодействии с расчетами комплексов беспилотной авиации, которые обеспечивают разведывательной информацией командира танкового экипажа. Применение беспилотных систем позволяет обеспечить экипажам высочайший уровень ситуационной осведомлённости, эффективность управления средствами разведки и вооружением, повышает возможности бронемашин по атаке удаленных целей. Обмен разведданными как с наземными боевыми машинами подразделений, так и с другими боевыми единицами поля боя ещё в большей степени увеличивает эффективность их совместных действий.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Боевая подготовка в мотострелковом соединении спланирована таким образом, чтобы охватить все особенности ведения боя танковым подразделением в дневное и ночное время.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 700 военнослужащих ЮВО, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники. Данные огневые занятия открывают комплекс мероприятий боевой подготовки танкистов в летнем периоде обучения.

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