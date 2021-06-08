08.06.2021 (13:12)

Со связистами Каспийской флотилии проведено учение по развертыванию современных комплексов связи в прибрежной зоне

С военнослужащими подразделений войск связи Каспийской флотилии проведено тактико-специальное учение по развертыванию современных комплексов связи на побережье Каспийского моря.

В ходе учебных мероприятий экипажи аппаратных комплексов связи средней и большой мощности прибыли в указанный район, где развернули командно-штабные машины, настроили радиостанции и обеспечили устойчивую связь с пунктами управления флотилии. Также военнослужащие установили связь по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам между подвижными и стационарными узлами связи. Для выполнения данной задачи связисты Каспийской флотилии применили подвижную радиостанцию средней мощности Р-161А2М, подвижную цифровую радиорелейную станцию Р-419МП, и комплекс аппаратной телеграфной П-238ТК и телефонной связи П-244ТН.

Кроме того, военнослужащие защитили пункты управления и узлов связи от нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, организовали посты наблюдения и систему обороны от беспилотных летательных аппаратов.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 100 военнослужащих Каспийской флотилии, было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.

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