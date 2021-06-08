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08.06.2021 (11:52)

Разведчики российской военной базы в Абхазии уничтожили условных диверсантов в горно-лесистой местности

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазия провели тактико-специальное учение по ликвидации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, скрывающихся в горно-лесистой местности.

Военнослужащие в составе разведывательных дозоров вывели из строя коммуникации условного противника в горно-лесистой местности, применив средства современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексы разведки и связи «Стрелец», провели разведку возможных маршрутов выдвижения ДРГ условного противника и районов их размещения.

Разведчики организовали засады и уничтожили условных диверсантов снайперским огнем из стрелкового оружия под прикрытием бронетехники.

Также снайперские пары совершенствовали навыки маскировки с использованием природного ландшафта, подручных средств и штатных средств.

К учебным мероприятиям на полигоне Цабал привлекались более 100 разведчиков ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц военной техники, в т.ч. разведывательные машины «Дозор», бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг», применялись имитационные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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