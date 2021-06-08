08.06.2021 (10:32)

На Кубани экипажи армейской авиации ЮВО приступили к воздушным тренировкам на предельно малых высотах

На Кубани экипажи армейской авиации вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО) приступили к полетам на предельно малых высотах.

Военнослужащие совершат одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию важных объектов.

Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» отработают боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», выполняющих десантирование личного состава.

Кроме того, экипажи в составе авиационного звена отработают элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах и выполнят полет по маршруту в заданный район.

В завершение мероприятий учебно-боевой подготовки экипажи вертолетов выполнят практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Полеты будут осуществляться как днем, так и в ночное время суток. За время занятий военнослужащим ЮВО предстоит выполнить около 40 плановых вылетов, произвести около 100 пусков неуправляемых ракет и около 600 выстрелов из авиационных пушек.

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