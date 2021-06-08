08.06.2021 (11:23)

Мотострелки ЮВО в Абхазии приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу на горном полигоне Цабал.

Военнослужащие в составе отделений совершенствуют одиночную подготовку, отработают нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке, будут практиковаться в оборудовании полевых лагерей в различных условиях местности, маскировке огневых позиций и военной техники, преодолении условно зараженной местности и др.

Под руководством опытных инструкторов молодые военные водители освоят особенности вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также участках с вязким грунтом.

Основной упор в ходе полевого выхода будет сделан на повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке.

Полевой выход мотострелков российской военной базы ЮВО продлится до конца июля текущего года и завершится выполнением зачетных боевых стрельб из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

К учебным мероприятиям боевой подготовки привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих военной базы ЮВО, задействовано около 400 единиц военной техники, в т.ч. современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», а также БТР-80.

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