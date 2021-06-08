08.06.2021 (07:30)

Во Владивостоке подведены итоги флотского этапа конкурса «Морской бриз»

Во Владивостоке завершился флотский этап конкурса по морской выучке «Морской бриз-2021». Конкурс учрежден на Военно-Морском Флоте впервые и направлен на выявление сильнейших по морской выучке среди моряков, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях плавсостава, курсантов военно-морских учебных заведений.

Основными задачами «Морского бриза» являются повышение уровня морской выучки участников и укрепление престижа флотской службы.

В ходе конкурса военные моряки соревнуются в навыках вождения и маневрирования лодки БЛ-680 на водной акватории. На этапе «Водная стихия» отрабатывалась точность маневрирования катера по заданному маршруту, отмеченному специальными вехами, на время, выполняется задача по поиску и подъёму на борт БЛ человека, терпящего бедствие на воде.На этапе «Морской бросок» участники соревновались в стрельбе по мишеням из малокалиберной винтовки при нахождении скоростной лодки на ходу, высадке группы с БЛ на борт корабля, стоящего на якоре.

Сегодня заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский подвел итоги нового конкурса. На причале Корабельной набережной он в торжественной обстановке вручил кубок и грамоту победителю «Морского бриза» - команде Приморской флотилии разнородных сил. Именно этот коллектив представит ТОФ на соревнованиях среди команд ВМФ.

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