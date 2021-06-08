08.06.2021 (06:30)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО приступили к сдаче нормативов по физической подготовке.

Военнослужащие управления армии ВВС и ПВО Восточного военного округа приступили к сдаче нормативов по физической подготовке.

Для оценки уровня силовой подготовки, военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивания на перекладине, жим штанги лёжа, подъём силой и подъём с переворотом на перекладине и рывки гири.

Выносливость военнослужащих проверялась в беге на 1 и 3 километра, а быстрота на дистанциях 60 и 100 метров.

Более 100 военнослужащих управления армии ВВС и ПВО ВВО прошли проверку в первый день сдачи нормативов по физической подготовке.

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