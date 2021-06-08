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08.06.2021 (06:00)

Расчеты модернизированных САУ «Акация» ВВО прямой наводкой уничтожили условного противника в Республике Бурятия

Подразделение самоходных артиллерийских установок мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия провело первое тактическое учение с боевой стрельбой в летнем периоде обучения.

По замыслу учения условный противник прорвал оборону и вышел в тыл. Для уничтожения бронетехники были задействованы  модернизованные 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы   «Акация», расчеты выполнили огневые задачи ближнего боя, уничтожив противника прямой наводкой.

Также артиллеристы отработали задачи по уничтожению командно-наблюдательного пункта и бронетехники  условного противника на удалении от 700 до 1 тыс. метров.

В роли целей были установлены мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, на которых обозначены наиболее уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим, а также командно-наблюдательный пункт.

Всего в учении приняло участие более 500 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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