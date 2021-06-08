08.06.2021 (05:30)

Новобранцы весеннего призыва пройдут общевойсковую подготовку в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия

Новобранцы весеннего призыва текущего года, которые прибывшие в соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, приступили к занятиям по одиночной подготовке военнослужащих.

На общевойсковых полигонах, а также в специально оборудованных классах военнослужащие отработают нормативы по тактической, инженерной, огневой, строевой, радиационной подготовке, биологической и химической защите, а также специальной и физической подготовкам.

В ходе практических занятий военнослужащие освоят особенности эксплуатации современного танка Т-72Б3, бронеавтомобилей ГАЗ 2330 «Тигр», новейших средств связи.

Прежде чем приступить к эксплуатации боевой техники, новобранцы пройдут подготовку в учебных классах, где современные тренажеры и автоматизированные учебные места позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

За период одиночной подготовки большинство времени отводится комплексным занятиям по вождению боевых машин и огневой подготовке, каждое второе упражнение будет отрабатываться в темное время суток.

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