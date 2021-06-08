08.06.2021 (04:30)

Экипажи танков Т-72Б3 ВВО выполнили первые в новом учебном периоде боевые стрельбы в Забайкалье

На полигоне «Борзя-Новая» мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, военнослужащие танкового подразделения выполнили первые в летнем периоде обучения боевые стрельбы штатным снарядом в рамках интенсивного курса обучения.

В ходе выполнения боевых стрельб из танков Т-72Б3 экипажи, применяя опыт ведения современных вооруженных конфликтов, поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающую их легкобронированную технику с противотанковыми комплексами, а также авиационные средства условного противника. При этом прицельная стрельба из гладкоствольных пушек и пулеметов велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 800 до 3 тысяч метров.

Помимо точности стрельбы экипажи оттачивали свое мастерство в вождении гусеничной техники, обнаружении и уничтожении целей, в условиях быстро меняющейся обстановки, слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.

Также танкисты под руководством опытных командиров-наставников совершенствовали теоретические знания в основах и правилах стрельбы из штатного вооружения. Занятие было организовано в учебном классе полигона. На специально оборудованных учебных местах экипажами отрабатывались нормативы по огневой подготовке, РХБ защите, инженерной и медицинской подготовке.

Всего к мероприятию боевой подготовки привлекалось свыше 200 военнослужащих проходящих военную службу по контракту, было задействовано около 50 единиц боевой техники.

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