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08.06.2021 (04:00)

На базах хранения и арсеналах в Бурятии в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия

В Республике Бурятия в полном объеме выполнены мероприятия по повышению  пожаробезопасности объектов Восточного военного округа для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В общей сложности выполнены работы по опашке более 40 километров  противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину около 50 метров.

Кроме того, в местах размещения арсеналов ВВО выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 120 гектаров.

Для выполнения противопожарных мероприятий соединением материально-технического обеспечения ВВО была задействована специальная техника повышенной проходимости.

Стоит отметить, что мероприятия повышения  пожаробезопасности объектов выполнены до наступления пожароопасного сезона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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