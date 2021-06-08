08.06.2021 (04:00)
На базах хранения и арсеналах в Бурятии в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия
В Республике Бурятия в полном объеме выполнены мероприятия по повышению пожаробезопасности объектов Восточного военного округа для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
В общей сложности выполнены работы по опашке более 40 километров противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину около 50 метров.
Кроме того, в местах размещения арсеналов ВВО выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 120 гектаров.
Для выполнения противопожарных мероприятий соединением материально-технического обеспечения ВВО была задействована специальная техника повышенной проходимости.
Стоит отметить, что мероприятия повышения пожаробезопасности объектов выполнены до наступления пожароопасного сезона.
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