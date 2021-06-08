08.06.2021 (03:30)
Выставку инноваций представят военнослужащие ВВО в Приморье на МВТФ «АРМИЯ-2021»
В рамках форума специалисты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье представят широкой общественности выставку инновационных достижений и современные образцы вооружения, военной и специальной техники объединения. Их возможности будут продемонстрированы на 10 площадках проведения форума.
На военно-техническом форуме будет представлена насыщенная программа, где в первой половине дня состоятся статический показ техники, а во второй половине – ходовые и огневые возможности вооружения и техники в ходе динамического показа форума.
VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдёт в конце августа. Более того, эти мероприятия неизменно вызывают большой интерес и у обычных посетителей площадок проведения форума.
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