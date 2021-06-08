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08.06.2021 (03:00)

Четырехосный артиллерийский тягач «Медведь» будет представлен на форуме «Армия-2021» в Забайкалье

В ходе проведения международного военно-технического форума «Армия-2021» в Забайкальском крае на главной площадке масштабного мероприятия в парке Победы города Чита, на выставке современного вооружения военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа продемонстрируют современный четырехосный артиллерийский тягач «Медведь» на автомобильном шасси КамАЗ-63501.

Гости форума смогут подробно ознакомится с ним на одной из экспозиций в рамках статического показа техники.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия,  боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

Справочно: артиллерийский тягач на базе шасси КамАЗ-63501 «Медведь», предназначен для буксировки артиллерийских орудий и систем полной массой до 12 тонн с размещением и транспортировкой расчета, специальных грузов и боеприпасов. Автомобиль рассчитан на перевозку 8 человек. Тягач оборудован механизмом погрузки и выгрузки (кран-манипулятор ИМ-50) грузоподъёмностью до 2000 кг с максимальным вылетом стрелы до 6,14 м. Кабина и обитаемый отсек имеют скрытое бронирование, соответствующее 5-му классу защиты. В крыше обитаемого отсека — два бронированных люка, унифицированных с люком кабины автомобиля, для экстренного выхода личного состава, а также ведения огня по воздушным и наземным целям. В боковых стенках предусмотрены по две герметично закрывающиеся бойницы с каждой стороны, с бронестеклами над ними.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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