07.06.2021 (23:10)

На базе Псковского соединения ВДВ пройдет второй этап соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты»

В период с 08 по 11 июня на территории Псковского гвардейского десантно- штурмового соединения Воздушно-десантных войск состоится второй этап соревнований на кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты».

В соревнованиях примет участие около 100 офицеров в составе 12 команд из всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск. Основная фаза будет включить в себя несколько этапов – стрельба, гимнастика и атлетическая подготовка, плавание, бег на 1,2, 3 километра и спортивная эстафета.

Результатом этих соревнований станет отбор лучших участников и создание сборной команды, которая будет представлять Воздушно-десантые войска на третьем этапе соревнований, где посоревнуется в силе ловкости и выносливости с офицерами из других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.



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