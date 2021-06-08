08.06.2021 (05:00)

Около 100 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

Российские миротворцы обеспечили безопасность посещения монастыря Амарас 98 паломников и местных жителей.

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас, находящегося вблизи линии разграничения сторон. С каждым разом все больше людней прибывают сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю населенных пунктов.

«Я как настоятель монастыря, как священнослужитель очень благодарен за службу всем миротворцам, всем солдатам. После каждой литургии, каждого служения, на следующее служение еще больше паломников приезжаю, это я о том, что люди видят безопасность, что миротворцы сопровождают их, и они находятся здесь. Там, где висит российский флаг там, где служат российский солдат там безопасно на 100 процентов. Как служитель церкви я очень благодарен вам, за вашу службу, за вашу доброту и за то, что вы охраняете мир» - сказал настоятель монастыря Амарас Отец Гегард.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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