07.06.2021 (11:25)

В России и Белоруссии прошел масштабный театральный фестиваль «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвященный Великой Победе

«Нам дороги эти позабыть нельзя…» — так назывался театральный фестиваль, посвящённый 75-летию Великой Отечественной войны.

Этот проект, объединивший 32 театральных коллектива, стартовал ещё в ноябре 2019 года. Фестиваль проходил в городах-героях и городах воинской славы: в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Мурманске, Минске. Пандемия, увы, внесла коррективы в его динамику. Но фестиваль состоялся, и лучшие постановки были отмечены соответствующими наградами.

О значении столь масштабного театрального действа и его перспективах, о том, какие режиссёрские и актёрские работы покорили зрителей, рассказал заместитель председателя экспертного совета, вице-президент регионального благотворительного общественного фонда содействия театру и телевидению имени И.М. Смоктуновского «Золотой пеликан», известный актёр театра и кино народный артист Российской Федерации Юрий Васильев.

– Юрий Борисович, кто инициировал проведение фестиваля такого серьёзного охвата?

– Идея родилась в Московском городском совете ветеранов войны и труда, председателем которого был замечательный человек, сам участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Долгих. К сожалению, 8 октября 2020 года его не стало. Но именно он предложил через театральное искусство показать, донести до молодого поколения правду о той войне, почтить память тех, кто принёс стране Победу и спас мир от коричневой чумы. Порой осмысление событий Великой Отечественной именно через художественное воплощение глубже и пронзительнее волнует души и сердца. Через прошедшие десятилетия именно так значение нашей Победы для новых поколений становятся ближе и значимее… И зрители, и актёры словно бы переживают вместе с героями постановок события тех грозовых лет. А название фестиваля пришло из памяти о дорогах военной поры, о легендарной «Дороге жизни», дороге истинного мужества ради спасения блокадного Ленинграда…

Культурную инициативу нашего фонда под председательством Дмитрия Власова и Московского городского совета ветеранов войны и труда поддержали на всех уровнях, свои приветствия участникам фестиваля прислали президент России Владимир Путин, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, другие государственные деятели.

– Как член экспертного совета, один из тех, кто внимательно знакомился с репертуаром постановок, представленных на фестивале, что вы скажете о его особенностях?

– Важно, что он изначально предусматривал широкий спектр жанрового разнообразия – от фундаментальных полнометражных постановок драматических, музыкальных театров и театров кукол до спектаклей-концертов, литературно-музыкальных композиций и других жанров. Главным было их патриотическая значимость.

И нельзя было не увидеть, что военно-патриотическая тема не просто не уступает своих позиций новомодным веяниям театральных тенденций, но и продолжает оставаться востребованной широкой зрительской аудиторией. Насколько было возможно во время ограничений пандемии, залы были полны на всех 38 фестивальных спектаклях. И реакция людей убеждала в неравнодушном отношении к сценическому действу. Особенно меня поразил в этом отношении Санкт-Петербург. Мы ведь смотрели спектакли как раз в дни юбилея освобождения Ленинграда от блокады.

Была интересная музыкально-драматическая. Постановка «Василий Тёркин» творческого объединения «ТеатрДом» известного режиссёра Владимира Глазкова – в стилистике выступлений военной поры. Звучали любимые всеми песни времён Великой Отечественной и послевоенных лет. Особую атмосферу спектаклю придала его хореографическая часть в исполнении балета. Поразил светлый и трогательный спектакль «Когда мы были молодыми» в постановке Юрия Гальцева в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.

Члены экспертного совета побывали и в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, на Пискарёвском кладбище. Что, несомненно, наложило эмоциональный отпечаток на просмотр фестивальных работ. Это очень сложная тема. Молодёжи, которая ничего не знает о войне, играть в таких спектаклях сложно. Но я был потрясён той энергетикой, которая шла со сцены, плакал, как и практически все зрители в зале.

Ведь с легендарным городом на Неве связана история и моей семьи. Отец мой, Борис Александрович Васильев, художник, карикатурист, стоящий у истоков многих новосибирских изданий, в годы Великой Отечественной войны был военным картографом, прошёл её от Волхова до Берлина. И среди его боевых наград есть и медаль «За оборону Ленинграда»…

Могу отметить, что высокая творческая планка фестиваля была видна практически во всех работах. В Москве он проходил с 6 по 20 октября прошлого года и символически стартовал спектаклем «Барабанщица» в постановке Бориса Морозова в главном военном театре страны – в Центральном академическом театре Российской Армии. Этот спектакль по пьесе Афанасия Салынского о непростых страницах Великой Отечественной войны в своё время поставили на сцене Театра Армии 29 января 1959 года. И он шёл с аншлагами более 700 раз. Сейчас его восстановили, и он вновь тревожит сердца зрителей глубоким прочтением драматических реалий прошлого.

– Какой из спектаклей, показанных в эти дни, стал для вас открытием?

– О высоком уровне фестивальных постановок в целом я уже говорил. Конечно, во всех городах были работы, которые в наших душах, в сердцах зрителей оставили особый след. В Москве экспертный совет фестиваля посмотрел спектакль Центрального театра кукол имени С.В. Образцова «Ленинградка», в основу сюжета которого легла реальная история выжившей в блокаду 4-летней девочки Вали. В квартиру, где жила девочка с мамой, попала бомба. Мама погибла. Девочка от испуга спряталась в платяном шкафу и прожила там всю блокаду. После войны она училась заново ходить и говорить, но дожила до старости и рассказала свою историю создателям этого спектакля. Борис Константинов, главный режиссёр театра, вместе с создателями спектакля Алексеем Шишовым, Денисом Шадриным и художником – постановщиком Виктором Антоновым, назвали жанр постановки «Сказкой о войне для взрослых». Там есть сказочные, вымышленные герои, которые жёстко подчёркивают весь трагизм и ужас блокадных реалий. Можно по праву говорить об уникальности этой работы – синтезе кукольного театра, кадров военной хроники, анимации и игрового кино. Зал смотрел спектакль не шелохнувшись. И это самое зримое опровержение мнения многих нынешних театральных деятелей, что современный зритель якобы не принимает спектаклей на военную тему, а потому и не надо их ставить, что зрителей надо только развлекать.

– Среди участников фестиваля был и Драматический театр Северного флота» из города-героя Мурманска…

– Имел честь вручить наш хрустальный приз и почётные грамоты творческому коллективу театра за спектакль «Туман над заливом». И когда потом разговаривал с создателями постановки об их работе, меня поразила та скрупулёзность, с которой они работают. Если в спектакле речь идёт о подводной лодке, то они изучают даже то, как она шумит, чтобы учесть для атмосферы достоверности происходящего действа и этот момент.

Мне этот театр был особо интересен и близок, потому что в 1942 году его возглавил народный артист СССР Валентин Плучек, в будущем главный режиссёр нашего Московского Театра сатиры с 1957 по 2000 год. Он тогда поставил в Полярном ряд спектаклей, в том числе «Давным-давно» Гладкова и «Офицер флота» Крона. Конечно, было бы замечательно, чтобы здесь была создана, быть может, мемориальная комната или была экспозиция в музее, посвящённая Валентину Николаевичу.

Поездка на Северный флот стала памятной и потому, что здесь было немало интересных встреч, в том числе с ребятами из мурманского Нахимовского военно-морского училища.

– Ваш фестиваль в честь 75-летия Великой Победы шагнул и за границы России…

– Да, в братскую Республику Беларусь. Минский областной драматический театр города Молодечно в нынешнем году отмечает своё 30-летие. И радостно, что была возможность отметить одну из их работ –музыкально-политический спектакль «Память, за собой позови…» режиссёра Сергея Корзея. Президент нашего фестиваля Дмитрий Власов торжественно вручил в Молодечно хрустальный приз и почётную грамоту за замечательную постановку директору театра Елене Соколовской.

Если подводить некие итоги состоявшегося проекта, то главным в нём стало то, что удалось без пафоса и фальши ещё раз показать подвиг тех, кто не только отстоял свободу и независимость нашего Отечества, но и спас мир от нацизма. Тот подвиг, о котором надо помнить всегда, вечно, независимо от юбилейных дат.

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