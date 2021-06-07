07.06.2021 (23:00)

Команда РВСН – победитель чемпионата ВС РФ по спортивному туризму

В поселке Лосево Ленинградской области на базе отдыха «Юность» состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному туризму.

В первый день соревнований спортсмены соревновались на дистанции водный слалом на катамаранах 4. Река Вуокса встретила участников высокой водой. Все участники преодолели Лосевский порог, но не все сумели взять ворота. Из двух попыток лучшей стала команда Ракетных войск стратегического назначения (368 секунд), второе место заняла команда Южного военного округа (511 секунд) и бронзовую медаль завоевала команда Военного института физической культуры и спорта (531 секунда).

Во второй день участники состязались на дистанции – пешеходной 4 класса среди мужских групп. Спортсмены преодолели более 10 км по лесу, выполняя сложные технические задания. Победителем стала команда Западного военного округа, преодолев дистанцию за 1 час 30 минут и 35 секунды. «Серебро» на счету команды Ракетных войск стратегического назначения (1 час 53 минуты 37 секунды) и третье место заняла команда Южного военного округа ее время прохождения дистанции составило 2 часа 9 минут и 17 секунды.

Завершающим этапом соревнований стала дистанция – горная связка 2 класса. Среди женских связок первое место заняла команда Ракетных войск стратегического назначения (32,67 балла). Серебряную медаль завоевала сборная команда Воздушно-космических сил (32,87 балла). «Бронза» на счету команды Центрального военного округа (81,20 балла).

Среди мужских связок победителем стала сборная команда Воздушно-космических сил, показав результат 50,07 балла. Второе место заняла команда Центрального военного округа (54,87 балла). Бронзовую медаль завоевала команда Ракетных войск стратегического назначения (62,60 балла).

Победителем в командном зачете чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному туризму стала команда Ракетных войск стратегического назначения (сумма мест в командном зачете 5). Второе место заняла команда Южного военного округа (сумма мест в командном зачете 11) и бронзовую медаль завоевала команда Западного военного округа (сумма мест в командном зачете 12).

Лучшей командой чемпионата стали представители Западного военного округа - 1.

За спортивную доблесть и волю к победе на соревнованиях чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному туризму были награждены команды: сборная команда Воздушно – космических сил, Южный военный округ -2, Центральный военный округ, Военный институт физической культуры и спорта, Западный военный округ – 2.

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