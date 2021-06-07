07.06.2021 (22:00)

Армейские тяжелоатлеты завоевали 16 наград на старте чемпионата России

В период с 1 по 11 июня в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике. Спортсменами ЦСКА завоевано уже 16 медалей различного достоинства: 9 золотых, 6 серебряных и одна бронзовая.

Георгий Купцов стал лучшим в весовой категории 96 кг (три золотых награды), показав в сумме 365 кг (165 в рывке + в толчке 200). Второе место занял Тимур Долбышев – 359 кг (164 в рывке + в толчке 195), третье Эдуард Чуиков - 358 кг (160+198).

Зулфат Гараевстал чемпионом России 2021 по тяжелой атлетике в весе до 67 кг (три «золота») с суммой двоеборья 295 кг (137+158). Вторым на пьедестал почета взошел Максим Коноплев - 281 кг (129+182). Замкнул тройку призеров Аслан Бзасежев 276 кг (125+151).

В весовой категории 73 кг не было равных Сергею Петрову (три золотых медали) с суммой двоеборья 321 кг (151+170). Армеец установил рекорд России в рывке 151 кг. Серебряную награду завоевал Александр Егоров с результатом 296 кг (141+155), бронзовую - Анатолий Сторожев 292 кг (130+162).

Анастасия Романова, выступающая в весовой категории до 76 кг, завоевала три серебряных награды с результатом 241 кг. Первенствовала Андреева Мария (245кг). Замкнула тройку лучших Визгина Екатерина – 199 кг.

В состязаниях в весе 87 кг Дарья Рязанова завоевала три серебряных медали – 219 кг. Первое место заняла Дарья Ахмедова – 245 кг, третье – Юлия Иванова – 198 кг.

Ирина Фурдик взяла «бронзу» в весовой категории 55 кг с суммой двоеборья 169 кг. Первое место заняла Светлана Ершова с результатом 192 кг, второе - Кристина Новицкая - 186 кг.

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