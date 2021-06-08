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08.06.2021 (09:00)

В Амурской области экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях

Фото Видео

В Амурской области на авиабазе «Украинка» экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили первые в летнем периоде обучения полеты, в сложных метеорологических условиях.

Отработка полётов осуществлялась с целью обучения молодого лётного состава навыкам управления стратегическими ракетоносцами в условиях плохой видимости. В ходе выполнения полетных заданий летчикам приходилось ориентироваться только по бортовым приборам.

Немаловажной особенностью лётной смены стала учебная тренировка выполнения взлёта и посадки на укороченную взлётную полосу в сложных метеорологических условия.

В полетах приняли участие и опытные летчики, для которых полёты в сложной метеообстановке способствуют совершенствованию полученных ранее навыков и поддержанию натренированности на высоком уровне.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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