08.06.2021 (09:00)
В Амурской области экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях
В Амурской области на авиабазе «Украинка» экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили первые в летнем периоде обучения полеты, в сложных метеорологических условиях.
Отработка полётов осуществлялась с целью обучения молодого лётного состава навыкам управления стратегическими ракетоносцами в условиях плохой видимости. В ходе выполнения полетных заданий летчикам приходилось ориентироваться только по бортовым приборам.
Немаловажной особенностью лётной смены стала учебная тренировка выполнения взлёта и посадки на укороченную взлётную полосу в сложных метеорологических условия.
В полетах приняли участие и опытные летчики, для которых полёты в сложной метеообстановке способствуют совершенствованию полученных ранее навыков и поддержанию натренированности на высоком уровне.