08.06.2021 (09:00)

В Амурской области экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Амурской области экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях

В Амурской области на авиабазе «Украинка» экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили первые в летнем периоде обучения полеты, в сложных метеорологических условиях.

Отработка полётов осуществлялась с целью обучения молодого лётного состава навыкам управления стратегическими ракетоносцами в условиях плохой видимости. В ходе выполнения полетных заданий летчикам приходилось ориентироваться только по бортовым приборам.

Немаловажной особенностью лётной смены стала учебная тренировка выполнения взлёта и посадки на укороченную взлётную полосу в сложных метеорологических условия.

В полетах приняли участие и опытные летчики, для которых полёты в сложной метеообстановке способствуют совершенствованию полученных ранее навыков и поддержанию натренированности на высоком уровне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице