08.06.2021 (01:00)

Летчики и штурманы соединения дальней авиации в Калужской области отработали внештатные ситуации на тренажерных комплексах

В тяжелом бомбардировочном авиационному полку дальней авиации, дислоцированном в Калужской области, прошли занятия с экипажами самолетов Ту-22М3 на тренажерном комплексе по отработке аварийных ситуаций, в ходе которых с летным и инженерным составом были проведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов с целью недопущения совершения экипажами самолетов ошибочных действий.

Также отрабатывались действия летного и штурманского составов при возникновении нештатных ситуаций, включая неблагоприятные погодные условия, нулевую видимость, различные отказы бортовой радиоэлектронной аппаратуры, в том числе выход из строя двигателя и потерю радиосвязи.

В ходе занятий на тренажерах летчики также отработали уничтожение командных пунктов, боевой техники и огневое подавление наступающих сил противника с помощью различных авиационных средств поражения.

Подобного рода занятия проводятся регулярно с целью совершенствования профессиональных навыков личного состава. Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению задач по предназначению.

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