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07.06.2021 (21:00)

В Баренцевом море началось учение разнородных сил Северного флота по защите морских рубежей России в Арктике

Сегодня в соответствии с планами боевой подготовки в летнем периоде обучения в акватории Баренцева моря корабельные  группировки Северного флота приступили к проведению двухстороннего зачетного тактического учения по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений.

В различных этапах учения, которое будет проходить несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.

В ходе учения планируется оценить практические навыки офицеров штабов в управлении силами, отработать ряд нормативов и выполнить боевые упражнения с фактическим применением оружия в составе группировок разнородных сил.

В настоящее время стартовал подготовительный этап учения. В Баренцево море  вышли боевые корабли и подводные лодки Северного флота, чтобы осуществить развёртывание в полигонах боевой подготовки. В ходе данного этапа штабы и силы  готовятся к выполнению задач в рамках учения.

На различных этапах учения однородные и разнородные тактические группы будут отрабатывать совместные действия, взаимодействовать с авиацией,  решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, противодействовать корабельным группировкам «противника».

Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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