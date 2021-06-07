Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2021 (20:30)

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища прошли практику в береговых частях Северного флота

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища прошли практику в отдельной бригаде морской пехоты и отдельной мотострелковой бригаде Северного флота.

В ходе сборов военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота провели для ребят теоретические и практические занятия по боевой и тактической подготовке на полигонах.

В ходе занятий по огневой подготовке ребята выполняли упражнения по неполной разборке и сборке стрелкового оружия, стрельбе из автомата и метанию учебных гранат. Выполнению практических упражнений предшествовала тщательная теоретическая подготовка.

Нахимовцы также практиковались в  преодолении полосы препятствий.

С 31 мая по 12 июня на базе кораблей и воинских частей Северного флота 432 воспитанника Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища проходят летнюю практику.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
В Мурманске стартовал автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто»
На Северном флоте состоялся чемпионат по самбо и дзюдо
Корабельная ударная группа Северного флота отрабатывает взаимодействие с авиацией в Баренцевом море
В акватории Баренцева моря завершилось российско-норвежское учение «Баренц-2021»

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false