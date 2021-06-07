07.06.2021 (20:30)

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища прошли практику в береговых частях Северного флота

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища прошли практику в отдельной бригаде морской пехоты и отдельной мотострелковой бригаде Северного флота.

В ходе сборов военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота провели для ребят теоретические и практические занятия по боевой и тактической подготовке на полигонах.

В ходе занятий по огневой подготовке ребята выполняли упражнения по неполной разборке и сборке стрелкового оружия, стрельбе из автомата и метанию учебных гранат. Выполнению практических упражнений предшествовала тщательная теоретическая подготовка.

Нахимовцы также практиковались в преодолении полосы препятствий.

С 31 мая по 12 июня на базе кораблей и воинских частей Северного флота 432 воспитанника Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища проходят летнюю практику.

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