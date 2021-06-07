07.06.2021 (19:30)

В Калининграде состоялась церемония открытия Всеармейских соревнований «Командирские старты»

В Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде состоялось торжественное открытие «Командирских стартов». Участников всеармейского турнира поприветствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он пожелал офицерам и генералам ярких выступлений и спортивных достижений.

В этот же день в Доме офицеров состоялась регистрация и жеребьёвка команд, которые начнут свои выступления в стрелковом тире ДОСААФ уже завтра.

В соревнованиях на Кубок командующего войсками Западного военного округа принимают участие около 200 военнослужащих из воинских частей и соединений округа от командиров взводов до командиров объединений. В «Командирских стартах» участвуют и женщины-военнослужащие командирского звена.

В течение пяти дней офицеры будут соревноваться в силе, быстроте, выносливости и точности. Все упражнения взяты из Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. Участникам соревнований предстоит показать лучшие результаты в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, беге, а также в упражнениях военно-спортивного многоборья — стрельбе из пистолета Макарова и плавании. Завершающим этапом «Командирских стартов» станет легкоатлетическая эстафета.

По итогам соревнований комиссией будет определен состав сборной Западного военного округа, которая представит войска в финале на всеармейском этапе соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».

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