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07.06.2021 (20:00)

В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища началась морская практика воспитанников

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде приступили к ежегодной морской практике. Помимо профильных занятий на территории училища, юные моряки посещают музеи, воинские части и соединения Балтийского флота, где ещё больше погружаются в специфику выбранной профессии.

В рамках практики нахимовцы 5-го курса посетили бригаду надводных кораблей, где ознакомились с устройством и тактико-техническими возможностями кораблей на воздушной подушке и новейших корветов Военно-Морского Флота России.

На один день нахимовцы окунулись в повседневную организацию корабельной службы, познакомились с условиями быта и жизни военных моряков.

Находясь в главной базе Балтийского флота в Балтийске, воспитанники филиала посетили крепость Пиллау и музей Балтийского флота, где узнали об истории образования Калининградской области, исторических вехах создания и развития Балтийского флота и подвигах моряков-балтийцев в различные годы.

В течение двух недель все нахимовцы смогут попробовать себя в роли будущих моряков.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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